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Guatemala'da yolsuzluk karşıtı gösteri düzenlendi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Guatemala'da yolsuzluk karşıtı gösteri düzenlendi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce kişi yolsuzluk karşıtı yürüyüş düzenledi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce kişi yolsuzluk karşıtı yürüyüş düzenledi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Uluslararası Kız Çocukları Günü kapsamında başkent Guatemala kent merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet politikalarını protesto etti.

Grup sözcülerinden Libny Osorio, alanda yaptığı açıklamada, ülkede yolsuzluğa bulaşan milletvekilleri olduğunu belirterek, "Ülke için iyi bir şey yapmalıyız, ne eğitim ne de güvenlik iyi değil, yolsuzluk her yere bulaşmış, yolsuzluğun zaten bu ülkede ne olduğunu iyi biliyoruz. " ifadesini kullandı.

Protestocu gruplardan 30'a yakın kız öğrenci Cumhuriyet Kongresi'ne girerek, yetkililerle görüşmek istediklerini dile getirdi.

Barışçıl şekilde başlayan eylem, müzik ve şarkılar eşliğinde olaysız olarak tamamlandı.

Yangında ölen öğrenciler için adalet çağrısı

Guatemala'da 25 Haziran 2017'de yetiştirme yurdunda 41 kız öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili gözaltına alınanlardan hesap sorulmadığını iddia eden gruplar adalet istemişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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