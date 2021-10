GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı

Üç Grand Theft Auto oyununun yenilemiş versiyonları Gta Trilogy Remaster bu kez Rockstar Launcher'da sızdı.

GTAForums'da yer alan paylaşıma göre, 5 Ekim'de Rockstar Launcher için yayınlanan güncellemenin kodlarında Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın Unreal Engine ile hazırlanmış versiyonları yer alıyor.

Buna ek olarak, üç oyunun remaster sürümü için başarım ikonlarının da sızdırıldığı, bu ikonlardan yola çıkarak oyunların remaster sürümlerinde ek içeriklerin yer alabileceği belirtiliyor.

GTA Trilogy Remaster ile ilgili daha önceden de çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Ağustos ayında Kotaku, söz konusu üç GTA oyununu remaster sürümlerinin geliştirme sürecinin son aşamalarında olduğunu öne sürmüştü. Bu oyunların Unreal Engine 4 ile hazırlandığı, "eski ve yeni grafiklerin karışımı" bir görselliğe sahip olacağı iddia edilmişti. GTA Trilogy Remaster'ın Take-Two'nun 2020'nin Ekim ayında satın aldığı Ruffian Games tarafından (şimdiki adıyla Rockstar Dundee) geliştirildiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz eylül ayında ise Güney Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi tarafından Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition adlı bir oyunun değerlendirmeye alındığı ortaya çıkmıştı. Kotaku bu gelişmenin ardından Rockstar'ın üç adet remastered GTA oyununu bu yılın kasım ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğini iddia etmişti. Bu iddiaya göre, GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ın remaster sürümleri PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC, Stadia ve mobil platformlar için farklı zamanlarda çıkacak.

Rockstar Games ayrıca Grand Theft Auto V'in PS5 ve Xbox Series X|S versiyonları üzerinde de çalışıyor. Bu oyun bu kasımda çıkacaktı fakat 2022'nin Mart ayına ertelendi.

