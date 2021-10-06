GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı

Üç Grand Theft Auto oyununun yenilemiş versiyonları GTA Trilogy Remaster bu kez Rockstar Launcher'da sızdı.

Üç Grand Theft Auto oyununun yenilemiş versiyonları Gta Trilogy Remaster bu kez Rockstar Launcher'da sızdı.

GTAForums'da yer alan paylaşıma göre, 5 Ekim'de Rockstar Launcher için yayınlanan güncellemenin kodlarında Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın Unreal Engine ile hazırlanmış versiyonları yer alıyor.

Buna ek olarak, üç oyunun remaster sürümü için başarım ikonlarının da sızdırıldığı, bu ikonlardan yola çıkarak oyunların remaster sürümlerinde ek içeriklerin yer alabileceği belirtiliyor.

GTA Trilogy Remaster ile ilgili daha önceden de çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Ağustos ayında Kotaku, söz konusu üç GTA oyununu remaster sürümlerinin geliştirme sürecinin son aşamalarında olduğunu öne sürmüştü. Bu oyunların Unreal Engine 4 ile hazırlandığı, "eski ve yeni grafiklerin karışımı" bir görselliğe sahip olacağı iddia edilmişti. GTA Trilogy Remaster'ın Take-Two'nun 2020'nin Ekim ayında satın aldığı Ruffian Games tarafından (şimdiki adıyla Rockstar Dundee) geliştirildiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz eylül ayında ise Güney Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi tarafından Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition adlı bir oyunun değerlendirmeye alındığı ortaya çıkmıştı. Kotaku bu gelişmenin ardından Rockstar'ın üç adet remastered GTA oyununu bu yılın kasım ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğini iddia etmişti. Bu iddiaya göre, GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ın remaster sürümleri PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC, Stadia ve mobil platformlar için farklı zamanlarda çıkacak.

Rockstar Games ayrıca Grand Theft Auto V'in PS5 ve Xbox Series X|S versiyonları üzerinde de çalışıyor. Bu oyun bu kasımda çıkacaktı fakat 2022'nin Mart ayına ertelendi.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Alişan Gülşen Seda Sayan
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GTA Trilogy Remaster Bir Kez Daha Sızdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:20:45. #1.17#