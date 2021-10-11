GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatları açıkladı

Perakendeci Base.com sitesine göre Gta 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'yi içeren GTA The Trilogy: The Definitive Edition koleksiyonu için ön siparişleri açan ilk şirkettir ve Base.com'un yayınladığı fiyat listesine göre 76 euro gibi bir fiyatla satılmaya başlayacak.

Trilogy'nin PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One sürümleri perakendeci tarafından 65 euro ile listelendi, fakat Rockstar Games'den henüz fiyatlar hakkında bir açıklama veya onaylama gelmedi.

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Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan GTA The Trilogy: The Definitive Edition, dahil ettiği üç oyunun hepsinde görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri ile bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Base.com sitesine göre GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın çıkış fiyat listesi bu şekilde:

GTA TRILOGY ÇIKIŞ FİYATLARI

GTA The Trilogy: The Definitive Edition PS5 – 76.85 €

GTA The Trilogy: The Definitive Edition Nintendo Switch – 65 €

GTA The Trilogy: The Definitive Edition Xbox One – 65 €

GTA The Trilogy: The Definitive Edition Xbox Series X – 76.85 €

GTA The Trilogy: The Definitive Edition PS4 – 65 €

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION

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