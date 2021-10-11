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GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatları açıkladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın fiyatları açıkladı

Rockstar Games'in resmi olarak duyurduğu GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın çıkışı kesinleşti. Yurtdışında sızdırılan fiyatlara göre Rockstar'ın yeni oyunlarının toplam ücreti 76 euro olacak. GTA The Trilogy: The Definitive Edition ne kadar? GTA The Trilogy: The Definitive Edition çıkış fiyatı ne kadar? GTA The Trilogy ücreti ne kadar?

Perakendeci Base.com sitesine göre Gta 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'yi içeren GTA The Trilogy: The Definitive Edition koleksiyonu için ön siparişleri açan ilk şirkettir ve Base.com'un yayınladığı fiyat listesine göre 76 euro gibi bir fiyatla satılmaya başlayacak.

Trilogy'nin PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One sürümleri perakendeci tarafından 65 euro ile listelendi, fakat Rockstar Games'den henüz fiyatlar hakkında bir açıklama veya onaylama gelmedi.

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Geçtiğimiz Cuma günü duyurulan GTA The Trilogy: The Definitive Edition, dahil ettiği üç oyunun hepsinde görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri ile bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Base.com sitesine göre GTA The Trilogy: The Definitive Edition'ın çıkış fiyat listesi bu şekilde:

GTA TRILOGY ÇIKIŞ FİYATLARI

  • GTA The Trilogy: The Definitive Edition PS5 – 76.85 €
  • GTA The Trilogy: The Definitive Edition Nintendo Switch – 65 €
  • GTA The Trilogy: The Definitive Edition Xbox One – 65 €
  • GTA The Trilogy: The Definitive Edition Xbox Series X – 76.85 €
  • GTA The Trilogy: The Definitive Edition PS4 – 65 €

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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