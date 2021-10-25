GSB mülakatları ne zaman? GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak, tarih belli mi? GSB personel alımı sözlü mülakat tarihleri 2021 belli oldu mu?

GSB temizlik ve güvenlik personeli mülakat tarihleri için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi de 15 Eylül'de gerçekleşti. Kura sonuçlarına göre evraklarını teslim eden işçi adayları son süreçte mülakat sınavlarına katılım gösterecekler. Peki, GSB mülakatları ne zaman? GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak, tarih belli mi? GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı sözlü mülakat tarihleri 2021 belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

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