Gönül Dağı kadrosuna genç ve güzel bir yıldız daha katıldı

Gönül Dağı'nda ' Asya' rüzgarı esecek! Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.

2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor. Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.

"Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans…"

Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Asya'yı Ramazan'a isteyecekler…

Asuman'la (Hazal Çağlar) yaşadığı üzücü ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamayan oğulları Ramazan'a (Cihat Süvarioğlu), "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya'yı (Buse Orcan) istemeye karar veren Ağıtçı Muammer (Erdal Cindoruk) ve Günşıl (Gülhan Tekin), 36. Bölümde bu konuda harekete geçecekler. Ramazan bu olaya nasıl bakacak? Mezarcı İlyas'ın oğlu Hamdi (Burak Haktanır) kardeşiyle ilgili bu konuya nasıl yaklaşacak? Asya'nın ve babasının bu konudaki kararı ne olacak? Hepsini Gönül Dağı'nın 36. ve 37. bölümlerinde izleyeceğiz.

Yapımcılığın Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri