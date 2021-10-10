Gönül Dağı Dilek kimdir? Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İlhan hayatı ne?

Gönül Dağı dizisinin sıkı takipçileri başta olmak üzere vatandaşlar, Gülsüm Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırmakta. Peki, Gönül Dağı Dilek kimdir? Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İlhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI DİLEK'İ GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

24 Eylül 1993 tarihinde Bulgarsitan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen Gülsüm Ali İlhan, aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra 2009 yılında ''Super Model Ford Models Bulgara'' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen ''Ford Models Of The World'' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etmiş ve modellik yapmıştır.

16 yaşında Türkiye' ye gelen güzel oyuncu, Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında ''Son Yaz Balkanlar'' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Daha önce ''Yüzleşme'' dizisinde rol alan fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönüldağı ile yeniden popüler olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1.76 cm boyunda ve 54 kilo olan Gülsüm Ali İlhan; Gönül Dağı, Payitaht Abdülhamid, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır.

Haberler.com - Gündem