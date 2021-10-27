Gölpazarı'ndaki okullara "Okulum Temiz" belgeleri verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki tüm okullar, "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Kaymakam Efecan Şahin, belge dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okulların inceleme süreci sonunda gereken şartları sağlayarak belge almaya hak kazandığını söyledi.

Şahin, denetimlerin "Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme kılavuzuna uygunluğunun sağlanması amacıyla yapıldığını belirterek, "Denetimlerde ilçede bulunan tüm okul ve kurumlar, geçen yıl da göstermiş olduğu başarıyla yeniden 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı. Bu vesile ile okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi özveri ile çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Efecan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık okul müdürlerine belgeleri verdi.