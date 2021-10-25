Gölpazarı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Okulun Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğumuyla dünyayı şereflendirmesinin 1450. yıl dönümü kutladıklarını belirterek, "Bizler de bu hafta vesilesiyle Peygamberimizin hayatının nasıl bir ahlak üzerine kurulu olduğunu öğrenmeli ve onun ahlakını örnek almalıyız. Çünkü Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına gidecek yol Peygamberimizin yolundan gitmektir." dedi.

Etkinlik, şiirler, hadisler, tiyatro gösterisi ve ilahilerin okunmasıyla sona erdi.