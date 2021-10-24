GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BOLU'da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Gölcük'te kartpostallık görüntüler oluştu.

Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta, çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkını görenler hayran kalıyor. Yeşil ve sarı ile mavinin birleştiği parkta kartpostallık görüntüler oluştu. Gölün etrafında yürüyüşe çıkanlar, doğa harikasının keyfini çıkardı.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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