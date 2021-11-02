Gökyüzünde aynı anda iki Güneş'in görüldüğü iddiası
Gökyüzüne iki Güneş'in aynı anda görüldüğü iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. İki Güneş'in görüldüğü görselin ABD ve Kanada yakınlarında çekildiği iddia edildi. Görselin kaynağı araştırıldığında ise, Mark Garlick adlı tasarımcıya ait olduğu ve dijital yöntemlerle üretildiği anlaşıldı.
Twitter'da son zamanlarda paylaşılan fotoğraflarla aynı anda iki Güneş'in gökyüzünde belirdiği iddia edildi. Pek çok kullanıcı, bu durumun kıyamet alameti olduğunu dile getirirken, söz konusu fotoğraf tartışmalara neden oldu.
İddiaya konu olan görsellerde, gün batımında iki Güneş'in olduğu görülüyor. Yapılan paylaşımlarda genel olarak olayın ABD ve Kanada yakınlarında çekildiği iddia ediliyor.
Görselin kaynağı araştırıldığında ise, Mark Garlick adlı tasarımcıya ait olduğu ve dijital yöntemlerle üretildiği anlaşılıyor. Garlick tarafından yapılan açıklamaya göre yaptığı çalışma hayali bir görsel.
Sosyal medyada zaman zaman yeniden gündeme getirilen iki Güneş hadisesi uzmanlar tarafından optik illüzyon olarak değerlendiriliyor. Paylaşılan görsellerin gökyüzünde soğuk havanın kristalleşmesiyle oluşan, ''Yalancı güneş'' de denilen optik illüzyondan ibaret olduğu ifade ediliyor.