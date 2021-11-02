"Gökyüzünde aynı anda iki Güneş'in görüldüğü iddiası"

Twitter'da son zamanlarda paylaşılan fotoğraflarla aynı anda iki Güneş'in gökyüzünde belirdiği iddia edildi. Pek çok kullanıcı, bu durumun kıyamet alameti olduğunu dile getirirken, söz konusu fotoğraf tartışmalara neden oldu.

İKİ GÜNEŞ'İN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İddiaya konu olan görsellerde, gün batımında iki Güneş'in olduğu görülüyor. Yapılan paylaşımlarda genel olarak olayın ABD ve Kanada yakınlarında çekildiği iddia ediliyor.

GÖRSEL, BİR TASARIMCIYA AİT

Görselin kaynağı araştırıldığında ise, Mark Garlick adlı tasarımcıya ait olduğu ve dijital yöntemlerle üretildiği anlaşılıyor. Garlick tarafından yapılan açıklamaya göre yaptığı çalışma hayali bir görsel.

İKİ GÜNEŞ HADİSESİ İLLÜZYONDAN İBARET

Sosyal medyada zaman zaman yeniden gündeme getirilen iki Güneş hadisesi uzmanlar tarafından optik illüzyon olarak değerlendiriliyor. Paylaşılan görsellerin gökyüzünde soğuk havanın kristalleşmesiyle oluşan, ''Yalancı güneş'' de denilen optik illüzyondan ibaret olduğu ifade ediliyor.

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Emine Ezgi Özdemir Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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