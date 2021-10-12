Gökçe Eyüboğlu kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Sanem kimdir, hastalığı ne? Gökçe Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Gökçe Eyüboğlu biyografisi!

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır. Peki, Gökçe Eyüboğlu kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Sanem kimdir, hastalığı ne? Gökçe Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Gökçe Eyüboğlu mesleği nedir? Gökçe Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu, 3 sezon yayınlanan KADIN dizisinde "Ceyda" karakterine hayat vermiştir. Bu performansıyla Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Aynı zamanda Twotwo Production'ın Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda Eva karakterini canlandırmıştır. 23.Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri (2017-2018) Komedi, Kara Komedi, Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayı olmuştur.

DİZİLER

Zümrüdüanka/ Deniz/ 2020

Kadın/ Ceyda/ 2017-2019

Evli ve Öfkeli/ 2015

Yalan Dünya/ 2013

Aşk ve Ceza/ 2010

FİLMLER

Kayhan/ Sevim/ 2018

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