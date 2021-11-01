GMİS Armutçuk Şubesi'nin yeni başkanı Temel Eşgün oldu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Temel Eşgün, başkanlığa getirildi.

Delegelerin talebi üzerine Ereğli'deki bir otelde gerçekleştirilen kurulda konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, büyük aile olarak yollarına devam edeceklerini belirterek, "Sizlerden ricam; GMİS'e ve Armutçuk Şube'mize yakışır şekilde bu süreci hep beraber tamamlayıp yine omuz omuza, kol kala yürümektir." dedi.

96 delegenin hazır bulunduğu genel kurulda, adayların ve delegelerin konuşmalarının ardından seçimlere geçildi.

Şube başkanlığına yeniden aday olan Ali Eşitmez 39, Engin Türkoğlu ise 2 oy aldı.

Oyların 54'ünü alarak Armutçuk Şube Başkanı seçilen Temel Eşgün, destek verenlere teşekkür etti. Şube Sekreteri Ferat Marankoz, Mali Sekreter Rasim Aslan ve Teşkilat Sekreteri Kadir Tekin oldu.

Genel kurula, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, şube başkanları, delegeler ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Haberi Kaydet