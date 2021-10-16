Giresun İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenme bulguları olan 6 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenme bulguları olan 6 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenme bulguları olan 6 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme bulguları olan 6 kişinin yoğun bakımda tedaviye alındığını bildirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme bulguları olan 6 kişinin yoğun bakımda tedaviye alındığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne zehirlenme bulguları bulunan 6 kişinin başvurduğu belirtildi.

Ayrıntılı muayene sonucu bu kişilerin aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurduklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İsmet Uçma
Magazin Burak Sergen Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Hava Durumu Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Giresun İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenme bulguları olan 6 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 22:44:10. #1.13#