Giresun'da düğünde maganda kurşunu can aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da düğünde maganda kurşunu can aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Giresun'da düğünde maganda kurşunu can aldı

Giresun'un Piraziz ilçesinde düğünde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan kadın hayatını kaybetti.

PİRAZİZ, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde düğünde havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkiinde dün akşam akrabalarının düğününe katılan Hülya Şimşek (48), düğünde havaya ateş açıldığı sırada karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen şahsın kendisini de yaraladığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Işıl Sergen
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Giresun'da düğünde maganda kurşunu can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:28:52. #1.13#