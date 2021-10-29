Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Sağlık
Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

Giresun'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Yağlıdere ilçesinde 26 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Bayram'ın beyin ölümü, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zekiye Kırca ve hastanın takibini yapan Dr. Azime Bulut, İsmail Bayram'ın annesi Eyice ve babası Eşref Bayram ile organ bağışı konusunda görüştü. Bayram çifti, bu görüşmenin ardından oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Uzman ekip tarafından Bayram'ın alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları da UMKE ekiplerince Samsun'a götürüldü.

Bayram'ın bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title