Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Bayram'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Yağlıdere ilçesinde 26 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Bayram'ın beyin ölümü, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Dr. Zekiye Kırca ve hastanın takibini yapan Dr. Azime Bulut, İsmail Bayram'ın annesi Eyice ve babası Eşref Bayram ile organ bağışı konusunda görüştü. Bayram çifti, bu görüşmenin ardından oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Uzman ekip tarafından Bayram'ın alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları da UMKE ekiplerince Samsun'a götürüldü.

Bayram'ın bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

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