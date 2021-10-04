Geri Dönüşüm Ödülleri 2021'in başvuruları başladı

Farklı alanlarda önemli değerler yaratmış jüri üyeleri tarafından incelenecek Geri Dönüşüm odaklı projelere dokuz farklı kategoride ödüller verilecek.

"Azalt – Kullan - Yeniden Dönüştür" temasıyla gerçekleşecek Geri Dönüşüm Ödülleri başvuru kategorileri ise: Ar-ge, tasarım, sosyal girişim, kültür sanat, bireysel girişim, yükselen yıldız, üniversite ve STK. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2021 olarak belirlendi.

DÜNYA EKO Grubu bünyesinde yayınlanan İyilik & Sağlık Olsun Dergisi tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Ödülleri 2021, sürdürülebilir bir yaşam içingeri dönüşüm odağında değer yaratan projeleri ve çalışmaları ödüllendirmek ve örnek göstermek amacıyla gerçekleşiyor. İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Sosyal Girişim, Kültür-Sanat, Bireysel Girişim, Üniversite, STK ve Yükselen Yıldız kategorilerinde verilecek ödüller, 7 Aralık 2021'de Pera Palace Hotel'de gerçekleşecek törende sahibini bulacak.

Gerçekleşecek ödül töreninde modacı Müesser Kurt, mini bir defile sahneye koyarken, ünlü tasarımcıların geri dönüşüm ürünleri de etkinlik alanında sergilenecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2021.

Geri Dönüşüm Ödülleri 2021 jürisinde yer alan isimler ise şöyle: Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan, Marjinal Porter Novelli Yönetim Kurulu Başkanı Asuman Bayrak, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, Adım Adım Platformu kurucusu ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Itır Erhart, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Doğa ve Çevre Programları Yapımcısı Güven İslamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. M. Levent Kurnaz, Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Çevre TV Kurucu Ortağı ve peyzaj mimarı Dinçer Sivri, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin.

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