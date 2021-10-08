Genel Müdürümüz Sayın Kemal KARAHAN, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Sayın Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 81 ilimizin Destek Biriminden sorumlu Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında çevrim içi toplantı yaptı.

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