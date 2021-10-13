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GENÇLER BASKETBOL TURNUVASINDA TER DÖKTÜ

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GENÇLER BASKETBOL TURNUVASINDA TER DÖKTÜ

Eklenme tarihi 13 Ekim 2021ABONE OL GENÇLER BASKETBOL TURNUVASINDA TER DÖKTÜ Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası, 17 mahalleden 52 takımın katılımıyla gerçekleşti.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 13 Ekim 2021

ABONE OL GENÇLER BASKETBOL TURNUVASINDA TER DÖKTÜ Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası, 17 mahalleden 52 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada 11-14, 15-18 ve 19-22 yaş olmak üzere toplam üç kategoride toplam 156 sporcu mücadele etti. Gençlerin ter döktüğü turnuva, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan Basketbol sahasında yapıldı.

BASKETBOL TURNUVASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL Gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara basketbol ayakkabısı ve eşofman takımı armağan edildi.

Esenler'de gençlerimize yönelik faliyetlerimizden haber dar olmak için, belediyemizin ilgili haber ve duyurularını takip edebilirsiniz.

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