Gelinin fotoğraf çekimi için çıktığı nostaljik tramvay hareket edince damat paniğe kapıldı

İSTANBUL (İHA) - Taksim Meydanı'ında düğün fotoğrafı çekimi yaptıran İranlı çift vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelinin fotoğraf çekim için çıktığı nostaljik tramvay hareket edince damat ne yapacağını şaşırdı, kısa süreli panik yaşandı.

İranlı bir çift, fotoğraf çekimi için İstanbul'un simge yerlerinden olan Taksim Meydanı'nı seçti. Fotoğraf çekimleri sırasında vatandaşların genç çifte ilgisi yoğundu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla genç çifti görüntülemek isterken, gelinin fotoğraf çekimi için çıktığı nostaljik tramvay bir anda hareket edince kısa süreli panik yaşandı. Tramvayın hareket etmesiyle ne yapacağını şaşıran damat gelini bir hamleyle araçtan indirdi. Tramvay durunca araçtan inen gelin damada sarıldı. Taksim Camii'nde de çekim yaptıran çift ardından Taksim'den ayrıldı. - İSTANBUL