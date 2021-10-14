Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE!
Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki,Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
14 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Büşra Nur oldu.
14 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Büşra Nur oldu.
Büşra Nur: 16
Yaren: 14
Aslıhan: 9
Yeşim: 4
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE