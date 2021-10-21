"Geleceğe Emanet Edilen Güzel Eserler"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine sırasıyla Gedik Kültür Merkezi, Oba Çadırı, Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Kahve Konağı, Kent Belleği, Butik Otel, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Mutfağı ve Yeşilyurt Pastanesini gezerek, bölgenin tarihi kimliğinin korunmasına yönelik sunulan hizmetler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, " Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum, Malatya'ya gelmekten mutluluk duydum, gurur duydum, böylesine güzel çalışmaları görmek beni mutlu etti. Böylesine güzel hizmetlerin devamını dilerim, yeni eserlerin kazandırılması noktasında Belediye Başkanımıza da başarılı çalışmalar dilerim." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarının hayata geçmesinde verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kıymetli hemşehrimiz Şennur Aldemir Doğan'ı Yeşilyurt'ta misafir etmekten onur duymaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sayın Şennur Aldemir Doğan'ın yatırımlarımıza ciddi destekleri var, çok teşekkür ediyorum. Ankara ziyaretlerimiz sırasında sık sık ziyaret ederek yatırımlarımızla ilgili görüştüğümüz ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şennur Aldemir Doğan'ı konaklarımızda ve müzelerimizde ağırlayarak bilgiler aktardık." diye konuştu.

Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, doğal zenginlikleri ve gastronomisinin tanıtılmasına yönelik kültürel yatırımlarla Malatya'ya yeni turizm destinasyon alanları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzun tarihsel ve kültürel hazinelerini gün yüzüne çıkartıp, bölgemizin turizm potansiyelini artırdık. Kültür merkezlerimiz, konaklarımız ve müzelerimize gösterilen yoğun ilgi bunun açık bir göstergesidir. Restorasyon ve dönüşüm projelerimizle Yeşilyurt'umuzun turizmde hak ettiği payı alabilmesi noktasında büyük mesafeler aldık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği müzecilik alanlarımızın sayısını hızla artırıp, farklı temalı sekiz adet müzeyle bölgemizin yemekleri, geleneksel hayatı, sokak oyunları ve mesleklerinin tanıtımını yapıyoruz. Hizmete sunduğumuz müzelerimiz kentimizin hem tanıtımına hem de yeni turizm destinasyon alanlarının kazandırılması yönündeki çalışmalara büyük katkılar sunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleriyle Valilik, Büyükşehir, İlçe Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve diğer kamu ve kurumlarımızla koordinasyonlu ve planlı çalışmalarımızla kentimizin turizm potansiyelinin artırılması konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklerinin yanı sıra Bakanlığımızda ki uzman isimlerin yönlendirmeleriyle kültürel yatırımlarımızın boyutunu daha fazla genişleteceğiz, geliştireceğiz ve hizmetlerimizi artıracağız.Cezaevi Müzesinden Tekstil Müzesine, Oba Çadırından Gastronomi Konağına, Kent Belleği ve Kahve Konağından Butik Oteline, Yeşilyurt Mutfağından Yeşilyurt Pastanesine, yemek ve meyvelerimizin tescil edilmesine kadar turistlerin ilgisini çekebilecek her türlü kültürel çalışmayla bölgemizin daha fazla cazip hale gelmesini sağladık. Yemeklerimiz, kahvaltılıklarımız ve tabiat güzelliklerimizle birlikte Yeşilyurt'umuzun cazibesini hep birlikte artırmaktayız. Ülkemizin en güzel, en güzide ve en gözde yerlerinden biri inşallah Yeşilyurt olacaktır. " diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki gezisinin ardından Yeşilyurt Belediyesinin vizyonel yatırımlarından olan Beylerderesi Şehir Parkı Projesi içerisinde yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesindeki çalışmaları da inceleyerek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan bilgiler aldı.

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