GeForce Now kütüphanesine Far Cry 6'da dahil olmak üzere 23 adet oyun ekleniyor

GeForce Now kütüphanesi sürekli büyüyor. Oyunlar her hafta piyasaya sürülmeye devam ediyor. GeForce Now Ekim 2021'de listelenen oyunlar belli oldu. İşte detaylar…

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna Far Cry 6'da dahil olmak üzere 23 adet oyun ekleniyor. IPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Marvel's Guardians of the Galaxy ve Riders Republic gibi yeni sürümleri getiren toplam 23 oyun ay boyunca bulut sistemine eklenecek. Ayrıca, Ubisoft'un popüler serisinin en yeni oyunu Far Cry 6'da dahil olmak üzere yedi oyun bu hafta GeForce Now kütüphanesine ekleniyor.

GEFORCE NOW'DA BU HAFTA YAYINLANANLAR

Far Cry 6 (Ubisoft Connect'de yeni oyun lansmanı)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Steam'de yeni oyun lansmanı)

PC Building Simulator (7 Ekim'de Epic Games Store'da ücretsiz)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

GEFORCE NOW EKİM AYI BOYUNCA EKLENECEK OYUNLAR

Buccaneers! (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Disciples: Liberation (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

Fire Commander (Steam'de yeni oyun lansmanı)

Marvel's Guardians of the Galaxy (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

Riders Republic (Ubisoft Connect'ta yeni oyun lansmanı)

The Riftbreaker (Steam ve Epic Games Store'da yeni oyun lansmanı)

Sword and Fairy 7 (Steam'de yeni oyun lansmanı)

The Unliving (Steam'de yeni oyun lansmanı)

The Forgotten City (Steam ve Epic Games Store)

Gone Home (Steam)

Hide and Shriek (Steam)

The Last Friend (Steam ve Epic Games Store)

Legend of Keepers (Steam ve Epic Games Store)

Paradise Killer (Steam)

STEINS;GATE 0 (Steam)

Townscaper (Steam)

Haberler.com - Son Dakika Haberleri