Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı - Haberler
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Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Haberler | Kültür Sanat

Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

KOCAELİ - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, sokağa dökülerek gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 98. yılı tüm yurtta olduğu gibi Gebze'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kentte düzenlenen etkinliklere Kaymakam Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de katılanlar arasındaydı. Düzenlenen kortejde Gebze Motosiklet Grubu, Moto DAK, Motosiklet Sevdalıları ve Gebze Bisiklet Kulübü üyeleri renkli gösterilere imza attılar. Gebze Stadyumundan Gebze Kent Meydanına kadar süren korteje vatandaşların da yoğun bir ilgi gösterdi.

Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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