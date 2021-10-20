Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi. - Haberler
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Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 4'ü bayan 30 amatör yarışmacı katıldı.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonu antrenörü Mahir el-Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sporu geliştirmek ve canlandırmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini ifade etti.

Turnuvaya balıkçılar, cankurtaranlar ve 15 yaş üstü dört bayanın da bulunduğu onlarca amatörün katıldığını aktaran Cemal, bu sporun özel yeteneklerin yası sıra Gazze'de bulunmayan özel tekneler de gerektirdiğini belirtti.

Cemal, İsrail ablukası nedeniyle turnuvada balıkçı tekneleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.
AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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