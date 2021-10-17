İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren İslami Cihad mensuplarına destek gösterisi

Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren İslami Cihad Hareketi mensuplarına destek için gösteri düzenlendi.

Hareketin çağrısı üzerine onlarca Filistinli, 5 gündür açlık grevindeki İslami Cihad mensuplarına destek için Beyt Hanun kontrol noktası önünde bir araya geldi.

Filistinli tutukluların resimlerini taşıyan göstericiler, "Tutuklularımızı yalnız bırakmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

İslami Cihad yöneticilerinden Muhammed Şellah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareket, hapishanedeki mensuplarını verdikleri açlık grevi mücadelesinde yalnız bırakmayacak." dedi.

Taleplerinin yerine getirilmesi konusunda her zaman Filistinli tutukluların yanında olacaklarını vurgulayan Şellah, bu tür eylemlerin İsrail hapishanelerindeki durum Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleşen firarın öncesine dönünceye kadar süreceğini belirtti.

Şellah ayrıca İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile Hareketin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin "Filistinli tutuklular hedeflerine ulaşıncaya kadar saldırılara karşılık vermeye hazır oldukları" yönündeki açıklamalarını anımsattı.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu 250 tutuklu, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından Hareket mensuplarına uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak 13 Ekim'de süresiz açlık grevine başlamıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistinli İslami Cihad Hareketi mensubu 6 tutuklunun, Gilboa Hapishanesi'nden kaçmasının ardından İsrail hapishanelerinde son dönemde tutuklulara yönelik ihlaller artmış, cezaevlerinde gerginlikler yaşanmaya başlamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.