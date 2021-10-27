Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı

GAZİANTEP'te sık sık kazaların yaşandığı belirtilen bölgeye üst geçit isteyen mahalleli, eylem yapıp, yolu ulaşıma kapattı.

Alpaslan Mahallesi'nde oturanlar, trafik kazalarının sık yaşandığı yola üst geçit yapılması için sabah saatlerinde eylem yaptı. Öğrencilerin okula gitmek için bu yolu kullandığını belirten mahalleli, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Farklı okullarda okuyan öğrenciler ve velileri 'Üst geçit istiyoruz' sloganları atarak kısa süreliğine yolu kapattı.

Mahallelinin eylemini sonlandırmasının ardından trafik yeniden normale döndü.