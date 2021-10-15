GAZİANTEP - Polis ekiplerinin boğazına süt kaçan bebeğe müdahale güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerinin, boğazına süt kaçan bebeğe müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'ne gelen bir kadının bir süre sonra kucağındaki 7 aylık bebeğini emzirmek için bir odaya gitti.

Boğazına süt kaçan ve polis ekiplerinin ilk müdahalesiyle yeniden nefes almaya başlayan bebek, yakındaki hastaneye götürüldü. Bebek, aynı gün taburcu edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüde, bebeğini emzirmek için bir odaya giren kadının aniden dışarı çıktığı, panikleyerek yere düştüğü, polis ekiplerinin boğazına süt kaçan bebeğe müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri görülüyor.