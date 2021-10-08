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Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi Gazi Üniversitesi'nde 2021-2022 lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrenciler için hoş geldin partisi düzenlendi.

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi

ANKARA - Gazi Üniversitesi'nde 2021-2022 lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrenciler için hoş geldin partisi düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi arka bahçesinde Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımı ile 2021-2022 lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrenciler için hoş geldin partisi düzenlendi. Partinin yanı sıra öğrenci topluluklarının tanışmak ve çeşitli alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için stantlar da yer aldı. Prof. Dr. Yıldız, hoş geldin partisinin açılış konuşmasından önce öğrenci topluluklarının stantlarını gezerek öğrencilerle iletişim kurdu.

Hoş geldin partisinin açılışında konuşan Rektör Yıldız, konuşmasının resmi bir konuşma olmayacağını belirterek, "Üniversitemize bu sene gelen siz değerli kardeşlerimize kavuşmamızın sevincini sizlerle paylaşmak için bu programı düzenlendik" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Yıldız, "Epey zamandır dünya ve ülkemiz bir Covid-19 sürecinden geçiyor. İnşallah yavaş yavaş azalıyor. Sizlerin gelişi ile kampüslerimiz canlandı. Eskiden büyüklerimiz dermiş ki, 'Şerefü'l-mekan bi'l mekin.' Mekanların şerefi orada yaşayanlardadır. İşte bu mekanlara şeref verenler de sizlersiniz" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayalı 14 ay olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, "14 aydır kampüsün ıssızdı. Hocalarımız vardı ama hocalarımız ile çok az bir hareketlilik oluyordu. Siz değerli kardeşlerimizle güzel bir hareketlilik oldu. Biz de cıvıl cıvıl olduk. Üniversitemizde de bir gelenek başlasın istedik. Bir hoş geldin programı düzenleyelim dedik. İnşallah bundan sonraki seneler içerisinde de bunu geleneksel hale getirip böyle bir kaynaştırma toplantısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hoş geldin programının açılış konuşmasına gelmeden önce üniversitenin giriş kapısında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Merkezi'ne uğradığını belirten Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

"Bu merkezde ikinci doz Biontech aşımı oldum. Daha önce iki doz da Sinovac olmuştum. Toplam dört doz aşı oldum. Değerli arkadaşlarımızdan çok az sayıda aşı olmayanlar var. Yüzde 80'lerin üzerinde aşı olanlar. Bugün olmayan arkadaşlarımızın da orada aşı olmalarını arzu ediyoruz. Takdir sizin zorlama yok bizde. Ben kendim 4. doz aşımı oldum. Teşvik etmek için. Birbirimizi tehlikeye atmayalım."

Prof. Dr. Yıldız, konuşmasının ardından hoş geldin partisine katılan öğrencilerin bistrolarını gezerek sohbet etti.

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi

Gazi Üniversitesi'nde hoş geldin partisi
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