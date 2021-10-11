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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, güzelleşiyor

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, güzelleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Yatağan Belediyesi ekipleri tarafından peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinden geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nın (İnönü) yapım işinin tamamlanmasıyla birlikte, Yatağan Belediyesi ekipleri tarafından peyzaj çalışmasına başlandı.

Yatağan Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ekipleri tarafından bulvarın refüjü ve yanlarına, yayılıcı ardıç, abelya, gül, zakkum, kartopu, berberis ve çim gibi peyzaj bitkileri dikiliyor ve ekiliyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmayla birlikte, bulvarın farklı bir havaya bürüneceğini ve bulvardan geçen herkesi olumlu etkileyeceğini belirten Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, "Bulvarımız, özellikle yaz mevsiminde binlerce aracın geçtiği bir yoldu. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmanın tamamlanmasıyla belediyemiz görev ve yetkisinde olan peyzaj çalışmalarına başladık. Bu çalışmanın tamamlanması ve bitkilerin kendilerini göstermeye başlamasıyla birlikte, bulvarımız, bu yolu kullananların büyük beğenisini alacaktır" diye konuştu.

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