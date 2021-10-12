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Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

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Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Merhum gazeteci Mustafa Yolyapar, ölüm yıl dönümünde ailesi ve meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

OĞUZLAR, ÇORUM (İHA) - Merhum gazeteci Mustafa Yolyapar, ölüm yıl dönümünde ailesi ve meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar'ın 7. ölüm yıldönümü nedeniyle Ulu Mezarlık'ta anma programı düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anmaya Mustafa Yolyapar'ın ailesi, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Av. Tugay Afat ve Av. Altuğ Afat, Çorum Haber çalışanları, sevenleri, basın mensupları ile arkadaşları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazır bulunduğu programda, 12 Ekim 2014 tarihinde, 48 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Yolyapar dualarla yad edildi. Törende konuşan Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Çorum Haber yazarı Fikrettin Çıplak ölülerin iyilik ve güzellikle anılması gerektiğini dile getirerek anmayanın anılmayacağını, unutanın unutulacağını, bu nedenle insanların hayırla anılmasının sevap olduğunu vurguladı.

Mustafa Yolyapar'ın büyük bir özveri ile mesleğini yerine getiren ve gençlere gazetecilik açısından örnek olmuş başarılı bir basın mensubu olduğunu vurgulayan Mehmet Yolyapar da, "Kardeşim kişiliğiyle de meslekte derin izler bırakmıştır. Allah hepimize vefatından sonra böyle güzel şekilde anılmayı nasip etsin. Mustafa gerçekten dürüst, namuslu, temiz ve insansever bir gazeteciydi. Çok erken yaşta kaybettik. Onun acısını halen yaşamaktayız. Allah rahmetini esirgemesin, nurlar içinde yatsın" dedi.

Mehmet Yolyapar katılımcılara teşekkür ederken, Fikrettin Çıplak ve Zafer Çarşısı imam hatibi Hasan Şener'in Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesi ile devam eden törende Mustafa Yolyapar'ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfil bırakıldı. - ÇORUM

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı

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Haber: Gazeteci Mustafa Yolyapar ölüm yıldönümünde anıldı - Haberler
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