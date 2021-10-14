Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale yeşil sahalar dışında uzaylılar ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Bale son olarak, "İnsanlar biraz araştırma yapmalı. Uzaylılar her yerde. Bu konuyla çok ilgiliyim. Harry Kane'i uzaylıların var olduğuna bir türlü ikna edemedim" açıklamasını yaptı.

"BEN DE GÖRDÜM UZAYLILARI"

Bale daha önceden "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" sözlerini söylemişti.

Gareth Bale, geçen sezon kiralık oynadığı Tottenham'daki arkadaşı Harry Kane'i uzaylıların varlığına ikna etmeye uğraştı.

Kane, "Uzaylıların kanıtları her yerde. İnsanların sadece araştırma yapması gerekiyor. Ben bu konuya çok ilgiliyim. Harry Kane'i uzaylıların var olduğuna ikna edemedim. Ancak Joe Rodon'u ikna ettim" diye konuştu.

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