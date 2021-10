Galatasaray Espor LoL Worlds 2021 gruplara kaldı mı, grupta kimler var? League of Legends 2021 Dünya kupasında GS gruplara kalır mı? Tüm ihtimaller!

Worlds 2021'de temsilcimizin maçları ne zaman? GS Esports LoL 2021 dünya kupasında gruplara kalabilir mi? Gruplara kalması için kaç maç kazanması gerekiyor? Birinci olan takım direkt gruplara mı çıkacak? 5 maçlık seri için kimle eşleşir? İşte tüm bilgiler...

LOL WORLDS 2021 GALATASARAY GRUPLARA KALDI MI? KİMLERLE MAÇ YAPACAK?

League of Legends Worlds 2021'de temsilcimiz Galatasaray dün ön eleme maçlarındaki ilk galibiyetlerini aldı. GS 5 Ekim yapılan maçlarda ?Beyond Gaming ve Unicorns Of Love takımlarını yenmeyi başardı. Şuanda GS gruplarda 1. sırada yer alıyor. İkinci sırada ise grubun favorisi olarak gösterilen Cloud9 takımı var.

Worlds 2021 Ön Eleme Grupları ve Sıralama

A Grubu:

LNG Esports : 2 - 0 : 100% : 2W RED Canids : 1 - 0 : 100% : 1W Hanwha Life Esports : 1 - 1 : 50% : 1W PEACE : 0 - 1 : 0% : 1L Infinity Esports :0 - 2 : 0% :2L

B Grubu: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Galatasaray Esports : 2 - 0 : 100% : 2W Cloud9 : 1 - 0 : 100% : 1W DetonatioN FocusMe : 1 - 1 : 50% : 1L Beyond Gaming : 0 - 1 : 0% : 1L Unicorns Of Love : 0 - 2 : 0% : 2L

Buna göre temsilcimiz Galatasaray B grubunda 1. sırada yer alıyor. Bugün oynayacağı maçları kazanması halinde GS gruptan lider çıkacak. Grubu 1. sırada bitirenler doğrudan 2021 LOL Dünya kupası gruplarına kalmaya hak kazanacaktır.

Galatasaray Espor Kadrosu: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Üst Koridor- Kim "Crazy" Jae-hee

- Orman - Berk "Mojito" Kocaman

- Orta Koridor - Onur Can "Bolulu" Demirol

- Taşıyıcı - Noh "Alive" Jin-wook

- Destek - Onur "Zergsting" Ünalan

LEAGUE OF LEGENDS 2021 DÜNYA KUPASI GS GRUPLARA KALMA İHTİMALLERİ NELERDİR?

Temsilcimiz Galatasaray şuanda grupta lider durumda. Bugün 2 önemli maçına çıkacak. Eğer iki maçı da kazanırsak grubu 1. bitireceğiz ve doğrudan 2021 LOL Dünya kupası gruplarına kalmaya hak kazanacağız.

Şimdi tüm olasılıklara bakalım:

- Eğer grubu 1. bitirirsek doğrudan gruplara kalacağız.

- Olası grup 2.liğinde A grubunun 3. sü ve 4. sünden birisiyle eleme maçına çıkacağız. Bu maçı aldığımızda yine doğrudan gruplara kalmış oluruz.

- Eğer grubu 3. veya 4. bitirirsek 5 maçlık serinin ardından A grubunun 2. si ile eleme maçına çıkacağız. Bu maçı da kazandığımızda yine dünya kupası gruplarına kalmış oluruz.

- Temsilcimizin grupları ilk 2 sırada bitireceği tahmin ediliyor.

Haberler.com - Gündem