Fuat Oktay: Milli ve manevi değerlerimizle donandığınızda gücü elde ediyorsunuz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, istiklal ve istikbal mücadelesinin yalnızca dünün değil, bugünün ve yarının da mücadelesi olduğunu belirterek, "Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük yolu güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç, sadece maddi anlamda bir güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte, milli ve manevi değerlerimizle birlikte donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif aslında bir anlamda bunu anlatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı, Yavuz Bingöl, Hazım Körmükçü, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Murat Han'ın rol aldığı 'Akif' filminin galasına katıldı. Atakule AVM'deki sinema salonunda düzenlenen galaya gelen Oktay, oyuncularla bir araya geldi. Oktay, filmi Yavuz Bingöl ile yan yana izledi.

Filmde, Mehmet Akif Ersoy karakterinin önemle vurguladığı gayretin bugün için de geçerli olduğunu belirten Fuat Oktay, "Hayal gibi görünen şeylerin, gayret ettiğimizde, gençlerimizin inandığında, insanımızın inandığında neleri başardığımızı sadece savunma sanayii alanında değil ama diğer alanlarda da topyekun bir kalkınmanın nasıl mümkün olduğunu Mehmet Akif'in 100 yıl öncesindeki anlatımıyla bir kez daha farkına vardık. İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün mücadelesi değildi. Önceki günün de mücadelesi değildi. Bugünün mücadelesidir ve yarının da mücadelesi olacaktır. Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük yolu güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç sadece maddi anlamda bir güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte, milli ve manevi değerlerimizle birlikte donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif aslında bir anlamda bunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.