Freni boşalan TIR, arazözü 200 metre sürükledi

AKSARAY'da direksiyonunun kilitlendiği ve freninin tutmadığı öne sürülen TIR, park halindeki sulama arazözüne çarptı. Kazada aracın yanında beklerken durumu fark edip kaçmaya çalışan arazöz şoförü Mehmet Çelik (65) ile TIR şoförü Abdülkadir Bakır (37) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray- Niğde otobanı Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Bakır'ın kullandığı TSM 171 Kıbrıs plakalı TIR, direksiyonun kilitlenmesi ve freninin tutmaması sonucu park halindeki Mehmet Çelik'in idaresindeki 63 AAB 213 plakalı sulama arazöze arkadan çarptı. Kazada TIR şoför Bakır ile Çelik yaralandı. Araç içinde sıkışan Bakır, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bakır ile Çelik'in bacaklarında kırıklar oluştuğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaralanan TIR şoförü Abdülkadir Bakır, direksiyonun kilitlenip, frenin tutmadığını öne sürdü. İstanbul'dan Mersin'e gıda taşıdığını belirten Bakır "Ortaköy civarında yakıt alıp tekrar otobana çıktım ve 80 kilometre hızla gidiyordum. TIR'ın direksiyonu kilitlendi ve frene basmama rağmen tutmadı. Araç durmadı ve yol kenarındaki bir arazöze çarptım" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.