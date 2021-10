Forza Horizon 5 Gold Oldu

Popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 5 çıkışa hazır anlamına gelen Gold statüsüne ulaştı.

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayımlacak Forza Horizon 5'in çıkışına oldukça az bir süre kaldı. Forza Horizon 4 ile oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Forza Horizon serisi, şimdi ise yeni oyunu Forza Horizon 5 ile oyuncuların gönlünü kazanmayı hedefliyor.

Oyunculara, büyüleyici sahilleri, çamurlu yolları, kumlarla kaplı arazileri ve volkanları ile Meksika topraklarında koskoca bir haritada müthiş bir yarış deneyimi sunulması amaçlanıyor. Son gelen bilgilere göre Forza Horizon 5 Gold statüsüne ulaştı.

Forza Horizon 5 Artık Gold!

Gold statüsü, oyun sektöründe bir video oyunun fiziksel satışa hazır olduğunu ve aynı zamanda dijital sürüm için de son aşamaya gelindiğini ifade ediyor. Gold olan oyun artık çıkışa hazır ve çıkış tarihini bekleme durumunda oluyor. Açıklanana göre Forza Horizon 5 Gold statüsüne ulaşmış durumda. Bunun yanında oyunda dinlenebilecek lisanslı müziklerin de duyurusu yapıldı ve paylaşıldı.

Forza Horizon 5 ile Meksika topraklarına giriş yapıyoruz ve bu yüzden de şarkı listesinde İspanyol ve Latin Amerika sanatçıları ve şarkıları yer almakta. Listeye daha fazla şarkı ekleneceği de belirtildi. Şu anda resmi olarak oluşturulan şarkı listesine Spotify üzerinden buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Listede yer alan şarkılar ise şu şekilde:

"Feels So Good" by LUXXURY

"Full Heart Fancy" by Lucky Chops

"Everything at Your Feet (ft. The Chamanas)" by ODESZA

"Midnight Sun" by OTR, Ukiyo

"Look At The Sky" by Porter Robinson

"Where We Started" by PRXZM

"Hello Hello Hello" by Remi Wolf

"New Heartbreak" by Sad Alex

"Preach" by Saint Motel

"Fiebre" by Sotomayor

"Quema" by Sotomayor

"Sunshine (with The Knocks)" by Whethan

"Ohh My Ghosts" by Young & Sick

"El Punto Final" by Centavrvs

"Weekends" by Classixx, Local Natives

"Afrika" by Clubz

"Cool Up" by de Lux

"Suéltame, Bogotá" by Diamante Eléctrico

"Levitating" by Dua Lipa

"Heat Waves – Shakur Ahmad Remix" by Glass Animals, Shakur Ahmad

"All I Want" by Kid Moxie, LUXXURY

"The Valley Of The Pagans (ft. Beck)" by Gorillaz

"Straight To The Morning (ft. Jarvis Cocker)" by Hot Chip

"All Of The Time" by Jungle

