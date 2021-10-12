Fortnite v18.2 yama notları paylaşıldı

Daha önce de ortaya çıkan bir silah savaş çabası oylamasının bir parçası olarak oyunda resmi olarak ortaya çıkarken, oyuncuların savaş kartındaki ilerlemelerini dengelemek için XP'de daha fazla ayarlama yapıldı.

Imposter modu, oynanışı uyarlamak için bazı yeni seçenekler geldi ve iade taleplerinin çalışma şeklindeki küçük ama önemli bir değişiklik yapıldı. V-Papel satın alımından pişman olan herkesin ilgisini çekecek türden bir değişiklik.

Fortnite yama notlarını v18.20'yi başlatmak için, Fortnite Combat Assult Rifle veya Combat SMG'nin tüm oyuncular için bir silah olarak kullanılabilir olup olmadığına karar vermek için yeni bir savaş çabası oylaması bulunuyor. Bu combat varyantları daha güçlüdür ve doğru şekilde ele alındığında daha fazla hasar vermek için daha sıkı bir mermiye ihtiyaç duyulmaktadır.

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Punch cards'ı tamamladıktan sonra verilen önceki Fortnite yama notları güncellemesinin ardından, Team Rumble gibi modlarda tekrarlanabilir paylaşılan görevleri tamamlayarak XP de önemli ölçüde arttırıldı. Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, artık daha önce aldığınız ödülün en az beş katını alabileceksiniz:

Bu Fortnite yama notları, Among Us'dan esinlenerek devam eden Imposter oyun modunda değişiklikler yapıldı. Yeni rol özelliği, bir ajan veya sahtekar olmayı tercih etmenizi sağlar, bu da rolü alma şansınızı arttırır, ancak her maç için gereken karışım nedeniyle garanti vermez. Açık sesli sohbet içeren yeni bir çalma listesi de var, böyle şüphelerinizi tartışabilir veya izlerinizi sözlü olarak kapatmaya çalışabilirsiniz, ancak hızlı sohbet seçeneği yalnızca bu iletişim yönetimini tercih ederseniz olur.

Son olarak, Fortnite yama notları iade isteklerinin çalışma şeklinde bazı değişiklikler yapıldı ve önceki ömür boyu iade isteklerini zaman içinde yenilenen bir iade istekleri sistemiyle değiştirildi. Toplamda yalnızca üç ömür boyu iade isteğine sahip olmak yerine kullandığınız her iade isteği, yenilenen en son iade isteğini takip ederek 365 gün yenilenir ve V-Papel satın alımları için geri ödeme talep etmeniz gerekirse de size biraz daha esneklik sağlar.

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