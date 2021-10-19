Forntite'a eklenecek yeni karakterler Zendaya ve Timothee Chalamet oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Forntite'a eklenecek yeni karakterler Zendaya ve Timothee Chalamet oldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Forntite'a eklenecek yeni karakterler Zendaya ve Timothee Chalamet oldu

Zendaya ve Timothee, Dune filminde canlandırdıkları Chani ve Paul Atreides karakterleri ve kozmetikleri ile Fortnite'a geliyor.

Önümüzdeki günlerde vizyona girmesi planlanan Dune'un başkarakterlerini ve kozmetiklerini içeren görseller ortaya çıktı.

En son film uyarlamasının bu hafta sonu piyasaya sürülmesinden önce, Dune içeriği Fortnite'ta keşfedildi. Son zamanların en sevilen kitaplarından ve en sevilen oyunların bir araya gelmesin birçok oyuncuyu sevindirdi.

Epic Games'in her şeyi kapsayan Fortnite battle royale'i, oyuncuların oyununu yakında yayınlanacak Bölüm 2 Sezon 8 kapsamında Dune karakterleri Paul Atreides ve Chani'ye dayalı kaplamaları kullanmalarına izin verecek. Sızdırılan bilgilerde kum kurtları, ornitopterler ve Fremkitler gibi şeyler de yer alıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Fortnite'a gelecek Dune franchise'ı ile, Chani ve Paul Atreides karakteri, Chani's Satchel ve Fremkit, Ornithopter, Maker Hooks, Sand Walk, The Stickworm, Twinblades eklenecek kozmetikler arasında yer alıyor.

Forntite'a eklenecek yeni karakter Dune Zendaya ve Timothee Chalamet oldu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title