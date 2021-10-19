Forntite'a eklenecek yeni karakterler Zendaya ve Timothee Chalamet oldu

Önümüzdeki günlerde vizyona girmesi planlanan Dune'un başkarakterlerini ve kozmetiklerini içeren görseller ortaya çıktı.

En son film uyarlamasının bu hafta sonu piyasaya sürülmesinden önce, Dune içeriği Fortnite'ta keşfedildi. Son zamanların en sevilen kitaplarından ve en sevilen oyunların bir araya gelmesin birçok oyuncuyu sevindirdi.

Epic Games'in her şeyi kapsayan Fortnite battle royale'i, oyuncuların oyununu yakında yayınlanacak Bölüm 2 Sezon 8 kapsamında Dune karakterleri Paul Atreides ve Chani'ye dayalı kaplamaları kullanmalarına izin verecek. Sızdırılan bilgilerde kum kurtları, ornitopterler ve Fremkitler gibi şeyler de yer alıyor.

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Fortnite'a gelecek Dune franchise'ı ile, Chani ve Paul Atreides karakteri, Chani's Satchel ve Fremkit, Ornithopter, Maker Hooks, Sand Walk, The Stickworm, Twinblades eklenecek kozmetikler arasında yer alıyor.

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