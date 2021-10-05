Flash TV açıldı mı? Flash TV ne zaman açılacak? Flash TV yeni kadrosu

Flash TV açıldı mı? sorusuna yanıt aranıyor. 2019 yılında yayın hayatına son veren Flash TV hakkında merak edilen sorularınn yanıtını sizler için derledik. Peki, Flash TV ne zaman açılacak?

FLASH TV TARİHÇESİ

15 Ocak 1992 tarihinde kurulmuş Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. Türkiye'den ulusal yayın yapan ilk özel televizyon kanalı olmuştur ve Göktuğ Group bünyesindedir.

Flash TV uydu yayını yapmanın aksine, TRT gibi karasal yayın yaparak televizyon dünyasına girmiştir. TRT'den sonra karasal yayın yapan ikinci ulusal televizyon kanalı Flash TV'nin İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'da merkezleri bulunmaktaydı. Yayında olduğu 28 yıl içerisinde çeşitli formatlarla yayın yapmış olan kanalda Cem Karaca, Çetin Altan, Mehmet Şevket Eygi, Ferhan Şensoy, Savaş Ay, Sabahattin Önkibar, Erhan Göksel ve Cübbeli Ahmet Hoca gibi çok farklı dünya görüşlerinden isimler düzenli programlar yapma imkanı bulmuşlardır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FLASH TV AÇILDI MI?

28 Şubat 2019 gecesi kanal 28 yıllık ulusal televizyon yayınlarını durdurmuştur. 21 Nisan 2021 tarihinde kanalın yeni sezonda yayına yeniden başlayacağı açıklanmıştır. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlamış olup 11 Ekim 2021 tarihinde yayın hayatına yeniden başlayacaktır.

Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Flash TV yeni logosu ve dikkat çeken kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.

FLASH TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayın hayatına yeniden başlayacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

FLASH TV YENİ KADROSU

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