Filyos Kongresi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ev Sahipliğinde Açılışı Gerçekleştirildi

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ile birlikte, yatırım üretim ve istihdam da ilimiz ve ülkemizin yükselen değeri olan Filyos Projesi kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince düzenlenen "Filyos Kongresi" açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan kongrenin açılışında yaptığı konuşmada "ilimizin ve ülkemizin en büyük projelerinden birisi olan Filyos Projesi denilince tüyü titreyenlerden, heyecan duyanlardanım. Filyos Projesi ile ilgili Ankara'da çok toplantılar yaptık, çok uğraştık. Filyos Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi, artık gündemden de düşmez" dedi. Vali Tutulmaz' da son dönemde ivme kazanan ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir proje dedi.

Filyos Kongresi'nin açılışında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz' da Filyos Projesinin ilimiz ve bölgemizin kalkınmasına sağlayacağı büyük katkıya vurgu yaptılar.

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