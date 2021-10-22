Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Ateşin düştüğü Yer adlı sinema filminde hayat verdiği Ayşe karakteri ile geçmiştir. Peki, Kiralık Aşk'ın Fikret Galo'su Elifcan Ongurlar kimdir? Fikret Galo kimdir? Kiralık Aşk'ın Fikret Galo'su Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar kaç yaşında, nereli? Elifcan Ongurlar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FİKRET GALO KİMDİR?

Elifcan Ongurlar, Kiralık Aşk dizisinde Fikret Galo oldu. Dünyaca ünlü modacı "Fikret Gallo" karakterini canlandıran genç oyuncunun bu rolüyle dikkat çekti.

ELİFCAN ONGURLAR KİMDİR?

Elifcan Ongurlar, 7 Haziran 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Ateşin düştüğü Yer adlı sinema filminde hayat verdiği Ayşe karakteri ile geçmiştir.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

Elifcan Ongurlar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Çilem) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Sumru) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (Fikret) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (Mine) (Tv Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Seher) (TV Dizisi)

2012 – Ateşin Düştüğü Yer (Ayşe) (Sinema Filmi),

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