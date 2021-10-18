FIFA, oyun ve e-spor portföyünü genişletmeye hazırlanıyor

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, "FIFA, oyun ve e-spor porftöyünü genişletmeye hazırlanıyor" başlıklı bir bildiri yayınladı ve eminim EA'nın uzun süredir devam eden FIFA serisini yeniden markalaştırmak için bakacağı son duyurusuyla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. FIFA çok fazla para istedi ve görünüşe göre en son giriş FIFA 22 bu isim altında son olacak, EA "EA Sports FC" ticari markası haline gelecek.

"FIFA, oyun ve interaktif eğlence pazarının kapsamlı ve stratejik bir değerlendirmesinin ardından oyun ve e-spordaki uzun vadeli geleceği hakkında iyimserdir" dedi. FIFA'nın eski ortağı EA'da hızlı bir kazı yapmadan önce yaptığı açıklamada: "Bunun tüm hakları kontrol eden birden fazla taraf tarafından igşal edilen bir alan olması gerektiği açıktır." sözlerine yer verdi.

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FIFA şimdi görüşüne göre, oyun, e-spor ve interaktif eğlence sektörüne uzun vadeli bir bakış oluşturmak için geliştiriciler, yatırımcılar ve analistler de dahil olmak üzere çeşitli sektör oyuncularla etkileşimde bulunduklarını belirttiler.

"FIFA, sanal spor ile FIFA'nın futbol müsabakaları arasındaki örtüşmelerin daha yakın olması gerektiğini de belirlemiştir. Bu açıdan FIFA, heyecan verici yeni oyunlar ve e-spor tekliflerini başlatmak ve entegre etmek için FIFA Dünya Kupası'nı ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı platform olarak kullanmaktan heyecan duyuyor."

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