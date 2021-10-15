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Fethi Fahri Kaya kimdir? Fethi Fahri Kaya kaç yaşında, nereli? Fethi Fahri Kaya biyografisi!

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Fethi Fahri Kaya kimdir? Fethi Fahri Kaya kaç yaşında, nereli? Fethi Fahri Kaya biyografisi!

2015-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalışırken bir dönem genel müdür vekili olarak da görev yaptı. Peki, Fethi Fahri Kaya kimdir? Fethi Fahri Kaya kaç yaşında, nereli? Fethi Fahri Kaya hayatı ve biyografisi nedir?

Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev alan Fahri Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. Peki, Fethi Fahri Kaya kimdir? Fethi Fahri Kaya kaç yaşında, nereli? Fethi Fahri Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FETHİ FAHRİ KAYA KİMDİR?

Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev alan Fahri Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 2015-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalışırken bir dönem genel müdür vekili olarak da görev yaptı. 2017 yılının başında TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kaya, evli ve 3 çocuk babası.

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Haber: Fethi Fahri Kaya kimdir? Fethi Fahri Kaya kaç yaşında, nereli? Fethi Fahri Kaya biyografisi! - Haberler
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