Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Sakarya'nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler, törende hazır bulundu.

Kutlamalar, yarın Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi spor salonundaki etkinliklerle sürecek.

Kocaali ilçesinde de tören ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

 Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title