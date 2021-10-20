Ferdi Kadıoğlu Türk mü, nereli? Ferdi Kadıoğlu milli takımda oynuyor mu?

Ferdi Kadıoğlu Türk mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır. Avrupa liglerine bugüne kadar dahil olmayan Kadıoğlu, kariyerinde toplam 100'ten fazla maçta yer aldı. Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli, kaç yaşında? Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu ve 1.74 boyunda. Orta sahanın solu asıl mevkisi olmak üzere On Numara ve orta sahanın sağ kanadında da forma giyebiliyor. Ferdi Kadıoğlu altyapı eğitimine Esa Rijkerswoerd'de başladı.

Milli takım tercihi

Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu olan Kadıoğlu, henüz millî takım tercihini yapmadı. Genç millî takımlarda Hollanda'yı temsil eden futbolcu, tercihini teklif geldiğinde yapacağını söyledi.

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi. Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.

Hollanda

Hollanda'nın alt yaş gruplarında forma giyen Kadıoğlu, 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna dâhil edildi.

Kişisel yaşamı

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

FERDİ KADIOĞLU TÜRK MÜ?

Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem, Hollanda'da dünyaya geldi. Türk asıllı Hollandalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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