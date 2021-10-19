FBI'dan, Washington'daki Rus Oligark ve iş adamı Deripaska ile bağlantılı bir eve baskın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Büro tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan ve ABD'nin kara listesindeki Rus Oligark ve iş adamı Oleg Deripaska ile bağlantısı olan bir evde "kolluk kuvvetleri faaliyeti" yürütüldüğünü kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan bağları nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus Oligark ve iş adamı Oleg Deripaska ile bağlantılı bir eve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın düzenlendi. FBI tarafından yapılan açıklamada, Büro tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'nin 30. Sokak mevkisinde yer alan ve ABD kara listesinde yer alan, Deripaska ile bağlantısı olan bir evde, "kolluk kuvvetleri faaliyeti" yürütüldüğü ifade edildi. FBI, operasyon düzenlenen evin kime ait olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmazken, Columbia Bölgesi'nin emlak kayıt belgelerine göre evin, 2006 yılında Hestia International LLC tarafından 15 milyon dolara satın alındığı yer alıyor. Deripaska'nın temsilcileri tarafından yapılan açıklamada ise, aramanın yapıldığı konutun Deripaska'nın bir akrabasına ait olduğu kaydedildi.

Öte yandan, 53 yaşındaki Deripaska, 2018 yılından bu yana ABD yaptırımlarına maruz kalıyor. Washington, Rusya'nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan bağları nedeniyle Deripaska'yı, diğer birkaç Rus isimle birlikte kara listesine almıştı.

(İHA)