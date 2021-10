Fatih Erkoç kimdir? Fatih Erkoç nereli ve kaç yaşında? soruları hakkında detaylar araştırılıyor. Fatih Erkoç, 1953 doğumludur. Müziğe ilk ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından dolayı, üç yaşında kendisine hediye ettiği bir kemanla başlayan Fatih Erkoç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

FATİH ERKOÇ KİMDİR?

Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fatih Erkoç'un babası ud sanatçısı Hasan Erkoç'tur.

MÜZİK KARİYERİ

Sanatçı, henüz üç yaşındayken babasının hediye ettiği keman ve dayısı Hafız Sami'nin hediye ettiği mızıka ile müzik ile tanışan Fatih Erkoç, zengin bir müzik arşivine sahip olan ailede sanatla iç içe bir ortamda yetişmiş özellikle enstrümantal müzik yeteneğini geliştirmeye başlamıştır.

İlköğreniminden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Batı Müziği bölümünde müzik eğitimi alan ve konservatuardaki ilk zamanlarında klasik gitara merak salan Erkoç'a, çok sesli müziğe yatkınlığı nedeniyle hocaları tarafından trombon ve kontrbas verildi. Sonraları piyano, saksafon, trompet, ud ve flütle de tanışan Fatih Erkoç'un müzik yaşamına zamanla pek çok enstrüman eşlik etmeye başladı.

Fatih Erkoç, 1988 Haziran ayında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

İLK ALBÜMÜ "NİHAYET"

İlk amatör sahne performanslarını genelde caz türü müzik yapan ünlü İstanbul Gelişim Orkestrası'nın bünyesinde sergileyen Erkoç, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Henüz yirmili yaşlara gelmeden 1971'de İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte "Nihayet" adlı bir albüme imza atmıştır. 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A dostlar' ve 'Sen Ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazanan Fatih Erkoç, 1988 Haziran ayında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

TRT YILLARI

6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında yer alan sanatçı, birçok kez Eurovision yarışmasına katılmış, bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programını hazırlamıştır. Erkoç yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamlamıştır.

HER YIL BİR ALBÜM

1990'lı yılların sonlarına kadar hemen her yıl bir albüm çalışması yapan Fatih Erkoç, 2005 yılına kadar çalışmalarına ara verdikten sonra aynı yılın Haziran ayında sözü ve müziği kendine ait 15 yeni şarkıdan oluşan "Beklenen" adlı albümünü çıkardı. 2007 yılında yine Fatih Erkoç'un en sevilen eserlerinden oluşan "Kör Randevu" adlı albümünü yayınladı.

EVLİLİKLERİ

Halen müzik çalışmalarına Bursa'da, Fatih Erkoç Müzik Okulu'nda devam eden Fatih Erkoç'un kardeşi Sinan Erkoç da kendisi gibi sanatçıdır. Anne tarafından Karadeniz, baba tarafından ise aslen Burdur'ludur. İlk evliliğini Norveç'te yapan Fatih Erkoç, Mehlika Erkoç ile evlidir.

Fatih Erkoç 2009 yılında caz sanatçısı Kerem Görsev ile birlikte "The Lady From İstanbul", 2010 yılında "Seher Yeli" ve 2011 yılında da "Yanında Her Kimse" adlı albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu

Albümleri:

Yol Verin A Dostlar, 1988

Ellerim Bomboş, 1992

Penceremden Gökyüzüne, 1994

Sana Deliyim, 1995

Kardelen, 1996

Fatih Erkoç, 1999

Beklenen, 2005

Kör Randevu, 2008

Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio – The Lady From İstanbul, 2010

Seher Yeli, 2011

Yanında Her Kimse, 2012

Babamdan Miras, 2013

Aşk Sadece 2014

Çocuk Şarkıları 2015

True Love, 2016

Ödülleri:

2008 – 35. Altın Kelebek Ödül Töreni – Türk Sanat Müziğine Katkı Özel Ödülü

