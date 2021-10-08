Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasakladı - Haberler
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Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasakladı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasakladı

NEW Facebook, e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları'nda arazi satışına karşı önlemler aldığını bildirdi.

NEW Facebook, e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları'nda arazi satışına karşı önlemler aldığını bildirdi.

Facebook'un kurumsal sitesinden yapılan açıklamada, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlarda arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Facebook'un, Instagram ve Whatsapp'in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu'nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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