Facebook hacklendi mi? Facebook verileri satıldı mı? Twitter kurucusu Jack tweetledi!

Facebook hacked başlığıyla detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Facebook hacklendi mi? Facebook verileri satıldı mı? sorularına yanıt arandı. Twitter kurucusu Jack tweetledi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FACEBOOK HACKLENDİ Mİ?

PrivacyAffairs'in haberine göre 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker forumunda satıldı. Ancak Facebook'tan bir açıklama gelmedi. Yabancı basına göre Facebook çalışanları, ofise erişmek için kullanılan giriş rozetleri çalışmadığı sabah ofise giremedi.

New York Times Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı. Öte yandan, personel kartlarının çalışmamasının, binaya girişleri engellediği yönünde bilgiler geliyor.

TWITTER KULLANICISI JACK TWEETLEDİ

Bazı kullanıcılar facebook.com'un herkese açık satışta olduğu bilgisini verince Twitter kurucusu Jack fiyatını sordu.

FACEBOOK HİSSELERİ DÜŞTÜ!



Dünya çapında yaşanan DDoS saldırısı nedeniyle Facebook, Amazon, WhatsApp, Instagram ve diğer birçok önemli sitenin web siteleri çöktü. Şirketlerin hisselerinde değer kayıpları yaşanıyor.

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düşerek onu dünyanın en zenginleri listesinde bir basamak aşağı indirdi.

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger'ın bir saatten fazla kapalı kalması, küresel ekonomide yaklaşık 160 milyon dolarlık bir zarara tekabül ediyor.

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