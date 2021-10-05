Facebook hacklendi mi?

Dünya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan çökmeye kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı, yetkililerden gelecek haberler i beklerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.

FACEBOOK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SIZINTI

Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı kaydedildi. Sızıntıdan, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KİMLİK NUMARALARI DA VAR

Forumda yer alan bilgilere göre bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor. Haber e göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.

5 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Satıcılar, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ''web kazıyıcı"yı (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü. Şahıslar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle toplandığını iddia ediyor. Öte yandan, potansiyel bir alıcının 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi verdiği iddia edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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