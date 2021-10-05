Facebook hacklendi mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facebook hacklendi mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Facebook hacklendi mi?

Facebook'un hacklendiği yönündeki iddialar dolaşırken, gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Privacy Affairs'a göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının kişisel ve özel bilgileri hacker forumunda satışa çıkarıldı.

Dünya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan çökmeye kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı, yetkililerden gelecek haberler i beklerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.

Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı kaydedildi. Sızıntıdan, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Forumda yer alan bilgilere göre bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor. Haber e göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.

Satıcılar, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ''web kazıyıcı"yı (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü. Şahıslar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle toplandığını iddia ediyor. Öte yandan, potansiyel bir alıcının 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi verdiği iddia edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Marcao Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Cengiz Ergün Güzel Sözler Hava Durumu Donald Trump Tahir Büyükakın Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Facebook hacklendi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 10:03:21. #1.12#