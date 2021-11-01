"F-16 Anlaşması İlişkilerde Dönüm Noktası Olur"

Eski Kongre üyesi Robert Wexler, Biden ve Erdoğan'ın Türkiye'nin F-16 uçaklarının alımı ve modernizasyonu konusunda iki tarafın çıkarlarını buluşturma fırsatına odaklanmasının, başta savunma alanında olmak üzere Türk-Amerikan ilişkilerinde muazzam bir sıçrama sağlayacağı görüşünde

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